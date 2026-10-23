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El Gobierno achaca el repunte migratorio en Canarias al mar en calma

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Santa Cruz de Tenerife, 23 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha achacado este viernes el repunte migratorio experimentado en Canarias en los últimos días a "las calmas del mar" y ha afirmado que ya "sabían" que en estas fechas se incrementarían las llegadas.

"El año pasado (en el mismo periodo del último trimestre) llegaron a Canarias más de 4.000 personas. Es decir, que es un periodo que normalmente, durante estos últimos seis años, nos ha llegado un número importante de migración irregular por vía marítima y estamos en esa situación", ha apuntado Pestana en declaraciones a los periodistas.

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En este sentido, el delegado ha pedido "perspectiva" a la hora de analizar los datos y ha señalado que están "gestionando esas llegadas" y también "intentando resolver algunos delitos asociados en esas embarcaciones".

Según ha explicado, tal y como va el número de llegadas, la llegada de migrantes por vía marítima de manera irregular se ha reducido hasta la fecha un 30 %.

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"Y ya el año pasado hubo una reducción del 62 %, es decir, un 30 % de reducción sobre un 62", ha subrayado Pestana, que ha recordado que en 2024 llegaron 47.000 personas y en 2025 cerca de 18.000.

Ha insistido en que todos los datos apuntan actualmente a que este año también habrá una disminución, aunque puede ser menor que el año pasado.

También ha señalado que la información que tienen de las costas africanas es que sigue habiendo una presión de salida importante, pero que hay una colaboración muy intensa de las autoridades locales.

Según Pestana, también se han "desmantelado mafias" y se han retenido en la costa africana un 67 % de las personas que habían intentado llegar a Canarias.

"Es decir, solo han llegado un 33 % de los que han intentado salir de la costa africana", ha expresado, aunque ha admitido que no se conforman con esas cifras porque lo deseable sería que la ruta canaria, "que es mortífera", se "clausurara".

Preguntado por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había informado del repunte, Pestana ha aseverado que él no tiene conocimiento de ningún informe y que su trabajo se ha circunscrito a evaluar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la información que se tiene en origen.

También ha dicho que la colaboración con Marruecos "sigue siendo intensa" y que no hay indicios de lo contrario, pues "están permanentemente ayudando también en las labores de rescate, etcétera, y coparticipando en el control de esa ruta migratoria". EFE

(foto)

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