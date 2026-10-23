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El congreso oncológico ESMO comienza en Madrid con el foco en la vacuna para el melanoma

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Madrid, 23 oct (EFE).- El congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) ha comenzado este viernes en Madrid con expertos de todo el mundo que presentarán resultados de sus ensayos clínicos, entre los que destaca la vacuna experimental para el melanoma, desarrollada por Moderna y Merck, cuyos datos parciales se filtraron la jornada anterior.

El copresidente del Comité Científico de ESMO 2026, James Larkin, ha adelantado en la rueda de prensa de apertura que se trata de un ensayo en fase 3 con resultados positivos, aunque estos se presentarán este sábado. Se trata de un tratamiento que combina una vacuna personalizada para el melanoma con un fármaco de inmunoterapia.

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"Lo que estamos viendo aquí es la aplicación de una tecnología -ARN mensajero- que resultó transformadora durante la pandemia de la covid-19, y que ahora se está aplicando al tratamiento del cáncer en fase temprana y a la reducción del riesgo de recidiva", ha indicado Larkin, quien ha señalado que se trata de un "gran logro" ver estos resultados.

Además, es importante indicar que, en principio, este tipo de enfoque podría ser aplicable a otros tipos de tumores similares al melanoma.

En ese sentido, el copresidente del comité científico ha añadido que habrá que observar los resultados y comprobarlo adecuadamente en ensayos prospectivos.

Larkin ha apuntado también a otro tipo de cuestiones, como cuánto tiempo deben durar los tratamientos, por lo que ha afirmado que "no se puede dar nada por sentado" y que todo esto debe evaluarse adecuadamente en los ensayos clínicos aleatorizados.

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Por otro lado, el presidente de ESMO, Fabrice André, ha detallado que se trata de una nueva modalidad terapéutica: "Por eso, para nosotros es una fuente de ilusión, es una esperanza y no vemos dónde está el límite".

Según la oncóloga y responsable de prensa de ESMO 2026, Ángela Lamarca, se espera contar con casi 40.000 asistentes en esta conferencia, en la que presentarán 2.400 estudios de forma presencial y casi 2.000 virtualmente.

También ha comunicado que será la primera vez que hay una sección específica para sobre inteligencia artificial y, otra, sobre prevención y detección precoz.

Otros temas que se presentarán en el congreso pasan por la evolución de Anticuerpos Conjugados con Fármacos (ADC, por sus siglas en inglés) y los anticuerpos biespecíficos, así como la investigación no farmacológica, en aspectos como la dieta o los suplementos alimenticios.

"Estamos viendo nuevos anticuerpos asociados a nuevas sustancias activas, es decir, una forma mejor de administrar la quimioterapia, más segura y que mejora la supervivencia", ha explicado la copresidenta del Comité Científico de ESMO 2026, Yelena Janjigian.

Janjigian ha indicado que eso sentará las bases para la siguiente fase de estudios combinados en los que se utilicen conjugados de anticuerpos y fármacos junto con agentes novedosos, inmunoterapias y anticuerpos biespecíficos.

En la rueda de prensa, André también ha presentado lo que ha llamado "desescalada" u "optimización" de los tratamientos como un componente fundamental de la Hoja de Ruta 2030 de ESMO para los próximos cinco años; el objetivo es financiar ensayos clínicos que incluyan la mejora del acceso a la atención sanitaria para todos los pacientes del mundo. EFE

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