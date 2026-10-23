El Barça, a refrendar su mejoría defensiva ante el Casademont Zaragoza

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El Barça recibirá este sábado en el Palau Blaugrana (21:00 CET) al Casademont Zaragoza con el reto de refrendar la mejoría defensiva exhibida en la victoria europea del jueves en la pista del Armani Olimpia Milán (81-89).

Como destacó el entrenador Aleksander Sekulic tras el encuentro, el cuadro catalán mejoró la defensa colectiva, minimizó el talento de los tiradores del conjunto italiano y cortó una racha de dos derrotas ante el Olympiacos (100-105), con una imagen positiva, y el Asisa Joventut (113-89), en un muy mal partido.

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Esta evolución coral tiene varios nombres propios. Uno de ellos es el base Umoja Gibson, que este jueves dio un paso más en su adaptación al baloncesto de primer nivel europeo con su mejor partido desde que llegó en verano al Barça, con una marca de 21 créditos de valoración que le valió la distinción de MVP.

Otro es el alero Tyrese Martin, autor de 14 puntos y 7 rebotes, que tras un periodo de adaptación en su primera experiencia fuera de los Estados Unidos, mejora en su comprensión del juego y se va afianzando como un jugador fiable: ha sumado 10 o más puntos en cinco de los seis últimos partidos, y 6 o más rebotes en los seis duelos más recientes.

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Asimismo, la recuperación física del pívot Josh Nebo ha sido vital para reforzar la maltrecha pintura azulgrana y mitiga su debilidad en el rebote. De hecho, el Barça brilló en esta faceta en Milán, con 17 capturas ofensivas, un filón que deberá consolidar.

También atraviesa un buen momento de forma del escolta Kevin Punter y del base Justin Robinson, los faros ofensivos del equipo, así como el alero Joel Parra, que en declaraciones a los medios de comunicación del club destacó la necesidad de sobreponerse al cansancio que implica jugar dos partidos en 48 horas con un vuelo de por medio.

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"Es nuestro trabajo, somos profesionales. Es complicado, pero nos toca descansar lo máximo posible y viajar a Barcelona para prepararnos estar al cien por cien para un partido muy duro el sábado contra el Zaragoza. Tienen mucho talento ofensivo, así que tendremos que estar muy preparados", resumió el internacional español.

El Barça, décimo en la tabla con un balance de dos victorias y dos derrotas, recibirá a un oponente que he empezado bien el curso, pues ocupa la quinta posición con un triunfo más que los azulgranas.

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Con la baja ya conocida del pívot Yoan Makoundou y la duda del escolta Darío Brizuela, el conjunto catalán tratará de afianzar la mejoría del último partido y consolidar una regularidad que hasta ahora le ha sido esquiva, pues no ha encadenado más de dos triunfos en lo que va de curso. EFE