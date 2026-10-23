Condenado a ocho años de prisión por violar a una menor a la que obligó a subir a su coche en un polígono de Granada

28/04/2026 TSJA Granada. Fachada. POLITICA

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a ocho años y tres meses de prisión para un hombre que violó a una menor de 17 años a la que obligó a subirse en su vehículo bajo amenazas para posteriormente trasladarla a un polígono aislado de Churriana de la Vega (Granada) y allí agredirla sexualmente.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección de Apelación Penal del TSJA desestima el recurso interpuesto por el acusado y ratifica íntegramente la resolución emitida por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada al dar plena verosimilitud al testimonio de la víctima.

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Los hechos se remontan a las 23,30 horas del 8 de abril de 2022, cuando la joven se dirigía a casa de su novio caminando por el trazado interurbano de la A-338, que une Armilla con Churriana de la Vega, y fue abordada por el acusado, que subido en su coche le solicitó ayuda para localizar una calle con la excusa de que su móvil se había quedado sin batería.

Tras ofrecerle la chica indicaciones, el procesado le pidió que se subiera al coche para indicarle el lugar pero como ella se negó de forma reiterada cambió de actitud y, en tono agresivo y amenazante, le advirtió de que "si no se subía al vehículo por las buenas, lo haría por las malas" y además le quitaría todas sus pertenencias.

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"Con un ataque de pánico e invadida por el miedo" al encontrarse en un lugar apartado y en plena noche, sabiendo que por mucho que corriera, "sería rápidamente alcanzada por este individuo", la joven cedió y ocupó el asiento trasero del turismo.

El hombre condujo hasta un callejón deshabitado en una zona de naves de un polígono tecnológico de Churriana de la Vega y allí bloqueó el cierre de las puertas y la violó, a la vez que la insultaba y le propinaba diversos tortazos en el rostro. Mientras esto ocurría la joven le "suplicaba que no acabara con su vida".

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Tras la agresión sexual, la joven logró huir y pedir auxilio en un bar desde el que, "conmocionada", llamó a su novio, que fue a recogerla.

El TSJA ha rechazado las alegaciones de la defensa y ha avalado la aplicación de la circunstancia agravante de aprovechamiento de lugar y tiempo, dado que el agresor condujo a la joven a un callejón solitario durante la noche para consumar el ataque.

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Junto a la pena de cárcel, la sentencia ratifica la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante doce años y la condena al pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima, según indica la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.