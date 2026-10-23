Bolaños incide en el esfuerzo digitalizador en la Justicia para un servicio "excelente"

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A Coruña, 23 oct (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha incidido este viernes en el esfuerzo en materia de digitalización que hace el Gobierno para lograr "un servicio público de calidad excelente, un servicio público del siglo XXI".

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña acoge desde el miércoles la quinta edición del DATAfórum, el encuentro en el que más de 1.500 tecnólogos y juristas han abordado el uso de una Inteligencia Artificial (IA) responsable para una justicia más ágil.

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"Es el gran evento del año en el que la Justicia y la digitalización se dan la mano", ha apuntado Bolaños, presente con motivo de la clausura en la ciudad que "es el corazón de la inteligencia artificial en este país", como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

Ha señalado que su Ministerio realiza un "enorme esfuerzo en materia de digitalización", que lleva a España a ser el segundo Estado miembro de la Unión Europea en grado de digitalización.

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"Trabajamos en automatización, robotización, inteligencia artificial y distintas herramientas informáticos para facilitar la labor de la judicatura, de la Fiscalía, de los abogados, procura y de todos los actores que participan en la Administración de Justicia", ha proseguido.

Con ello, lo que busca el Gobierno es lograr "un servicio público de calidad excelente, un servicio público del siglo XXI" pues ha recordado que su primer decreto como ministro fue sobre digitalización: "No es la excepción, es la realidad",

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Esta edición del DATAfórum se ha realizado tras las de Salamanca, Gijón, Granada y León, con ponentes como la ingeniera especializada en IA Alba Meijide, el físico cuántico José Ignacio Latorre, la directora general de IA del Gobierno, Aleida Alcaide; el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Alberto Gago, y el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva.

También han participado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; o el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste. EFE

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