Bardeli, con una lesión muscular, baja ante la Real Sociedad

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Valencia, 23 oct (EFE).- El centrocampista francés del Levante Enzo Bardeli sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y no podrá jugar el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad.

El jugador galo fue sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que arrastraba en los últimos días y que le impidió jugar el pasado miércoles ante el Athletic Club.

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Bardeli, que este curso había participado en siete partidos de Liga, no podrá jugar ni en San Sebastián ni probablemente ante el Atlético de Madrid el próximo sábado 31 de octubre en Valencia. EFE

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