Andalucía aprueba el tratamiento con Vyjuvek para 15 paciente con piel de mariposa

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Granada, 23 oct (EFE).- El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado la aprobación para tratar con Vyjuvek a 15 pacientes con piel de mariposa y ha lamentado que el Gobierno de España no financie este tratamiento que alivia el dolor y reduce heridas.

Sanz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y horas antes de reunirse con familiares y profesionales sanitarios en el Hospital Costa del Sol para analizar los resultados del tratamiento.

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El responsable andaluz de Sanidad ha detallado que ya se han aprobado 15 solicitudes para administrar el medicamento Vyjuvek a pacientes con piel de mariposa y ha incidido en que este tratamiento mejora "sustancialmente" la vida de los afectados al reducir el dolor y las lesiones.

Ha incidido además en que se trata de un medicamento que la Junta está financiando "a pulmón" desde Andalucía, la única comunidad autónoma que cubre el fármaco.

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"Lo increíble es que tras conocer los efectos tan positivos, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad se hayan negado a financiar este fármaco que, por cierto, tiene un elevadísimo precio", ha criticado Sanz, quien ha priorizado su impacto en el bienestar de los enfermos.

Ha detallado además que los 15 pacientes con solicitudes aprobadas están recibiendo ya tratamiento en diferentes hospitales andaluces. EFE

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