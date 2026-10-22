Un cuarto cayuco eleva a más de 400 los migrantes llegados a El Hierro este jueves

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La Restinga (El Hierro), 22 oct (EFE).- Un cuarto cayuco localizado en aguas próximas a El Hierro eleva a más de 400 la cifra de personas migrantes que habrán desembarcado en la isla este jueves.

Esta última embarcación precaria ha sido avistada sobre las 15:45 horas durante un vuelo de reconocimiento por parte del helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 204 a unas 21 millas al sur-suroeste de La Restinga, con entre 130 y 150 personas a bordo.

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Salvamento ha contactado con un buque mercante que navegaba por la zona para que mantuviera el contacto visual con el cayuco hasta la llegada de la Salvamar Diphda, que lo acompaña al muelle de La Restinga.

A falta del recuento definitivo de esta última embarcación una vez llegue a puerto, en los tres cayucos anteriores que llegaron este jueves a El Hierro navegaban 285 migrantes, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia en la isla.

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En las tres embarcaciones viajaban 235 hombres, 25 mujeres y 25 menores de edad, que habían zarpado de Senegal, Gambia y Mauritania.

La penúltima embarcación de la jornada había entrado en el puerto a las 15:20 horas acompañada por la Salvamar Navia, con 33 varones senegaleses, de los cuales 14 eran menores.

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Según han relatado sus ocupantes, habían salido cuatro días antes desde Nuadibú, en el norte de Mauritania.

El aviso sobre este último cayuco se recibió a las 13:29 horas, después de que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) lo detectara a unos 22 kilómetros al sur de la isla, y se movilizó a la Salvamar Navia para localizarlo y acompañarlo a puerto.

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Poco antes, a las 14:36 horas, había llegado el cayuco más numeroso, con 190 personas, acompañado por la Salvamar Diphda tras siete días de navegación desde Tanji, en Gambia.

En esa embarcación viajaban 160 hombres, 22 mujeres y ocho menores, procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

Dos personas precisaron asistencia sanitaria en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Salvamento Marítimo recibió el aviso del SIVE a las 13:02 horas, cuando este cayuco se encontraba a unos 18,5 kilómetros al sur de El Hierro.

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La primera llegada de la jornada se había producido hacia las 1:30 horas, cuando un cayuco con 62 ocupantes, entre ellos tres mujeres y tres menores, entró por sus propios medios en La Restinga.

Sus ocupantes explicaron que procedían de Senegal, Mali, Gambia y Guinea Conakri y que habían partido siete días antes desde Saint Louis, en Senegal.

Todos se encontraban en buen estado de salud, según los servicios de emergencia. EFE

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