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Teresa Abelleira: "Espero volver a recuperar mi mejor versión"

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Madrid, 22 oct (EFE).- Teresa Abelleira, la nueva jugadora del Atlético de Madrid, deseó, a nivel individual, volver a "recuperar" su mejor versión en el terreno de juego, a la vez que se mostró ambiciosa con las aspiraciones del equipo, este jueves durante su presentación con el club rojiblanco.

Abelleira se convirtió el miércoles en futbolista colchonera hasta el 30 de junio de 2027. Lo hace como agente libre tras seis temporadas en el Real Madrid y en el periodo final de la recuperación de ligamento cruzado anterior, una lesión que sufrió con la selección española en 2025.

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"Vengo con mucha ilusión, muy contenta de llegar a este club y con ganas de todo lo que viene", afirmó Abelleira.

La lesión la mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un año, ya que su último partido fue el 21 de febrero de 2025.

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En marzo de 2026 volvió a entrenar, pero no volvió a jugar con el Real Madrid.

Por ello, deseó recuperar su "mejor versión" en el Atlético, con el que espera regresar a la máxima categoría europea.

"A nivel individual, volver a disfrutar del fútbol y volver a recuperar mi mejor versión. A nivel colectivo, creo que hay un equipo ahí para volver a entrar en Liga de Campeones y por qué no, hablar de llegar a lo más alto y levantar un título", confesó.

Por último, se mostró "contenta" por su llegada al equipo, y se definió como una jugadora que "transmite calma" y a la que le gusta "ver bien el juego": "A técnico me gusta acertar pases tanto en corto como en largo", dijo.

Abelleira vestirá de rojiblanco hasta el final de la presente temporada y en cuanto se recupere totalmente de la lesión se pondrá a las órdenes de David González. EFE

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