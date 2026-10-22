Sordo (CCOO): "El sistema de pensiones no puede petar"

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Madrid, 22 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado este jueves que el sistema de pensiones en España "no puede petar porque no es de aseguramiento", es decir que no funciona como un seguro privado, sino como un sistema de reparto sostenido con ingresos públicos.

Durante su intervención en "Los Desayunos" de RTVE y la Agencia EFE, Sordo ha explicado que "habrá recursos para pagar las pensiones siempre que exista la voluntad política de garantizar su financiación".

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Otra cuestión es que se decida no hacerlo, ha apuntado Sordo, quien ha explicado que en ese caso habrá que recortar las prestaciones públicas.

"Si alguien no quiere gastar el 15 % del PIB en pensiones, que lo diga", ha interpelado el líder de CCOO, que ha apuntado a lo que llevaría un sistema mixto.

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"El que no pueda (aportar a planes privados) tendrá pensiones de pobreza y el que si pueda cambiará la estabilidad de las pensiones aseguradas por el estado a un sistema volátil que dependa de los mercados financieros", ha argumentado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado "de insulto a la inteligencia y una falta de respeto absoluta hacia las organizaciones empresariales y sindicales" asegurar que el sistema de pensiones no es sostenible.

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Álvarez ha recordado que la reforma pactada contempla mecanismos si hay desvíos frente al gasto previsto en pensiones.

Las demás críticas "carecen de fundamento y responden a intereses" de determinados sectores como el financiero que "se resisten" a que el sistema de pensiones siga siendo público, ha defendido el líder de UGT. EFE

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