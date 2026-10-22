Sordo (CCOO) dice que el 11N aspiran a movilizaciones masivas, además de al paro laboral

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Madrid, 22 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido que la huelga general del 11N aspira a parar la actividad, pero sobre todo pretende la "masificación" de las manifestaciones para "que cambie el sentido común de esa España que mira para atrás, que es rentista".

"No puede ser que el negocio más rentable en España sea construir patrimonio inmobiliario para sacar una rentabilidad excesiva de un bien que no produce ningún valor", ha afirmado Sordo en 'Los Desayunos' de la Agencia EFE y RTVE, donde ha reconocido que esta huelga es atípica no solo por la motivación, sino también por la cercanía de las elecciones generales.

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"Nuestra misión no es influir en el resultado electoral, pero sí poner en el plano público las cosas que marcan las calidad de vida de la clase trabajadora", ha dicho Sordo.

Al respecto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que la huelga debería influir en el debate de la campaña electoral para que se hable de los temas que afectan a los trabajadores, como las pensiones. EFE

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