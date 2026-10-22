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Rull anuncia que Lluís Puig (Junts) ha retirado su petición de delegación de voto en los plenos del Parlament

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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado que el exconseller y diputado de Junts, Lluís Puig, ha retirado su petición de delegar el voto en el pleno a partir de este jueves.

Lo ha explicado al inicio de la última sesión del pleno de esta semana, lo que los diputados de Junts presentes en el hemiciclo han celebrado con aplausos así como algunos de ERC, CUP y de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

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Desde que es diputado en la Cámara catalana, Puig siempre había delegado el voto en las sesiones plenarias, y en las comisiones de las que es miembro (Política Lingüística, Cultura, Peticiones y Políticas de la Gente Mayor) ha participado y votado a través de medios telemáticos.

Puig regresó el miércoles a Catalunya tras vivir 9 años fuera de España por el 1-O y asistió a los 'Cants per la Llibertat' ante el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), su ciudad.

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Este jueves está previsto que, a partir de las 15.00 horas, Rull lo reciba en el Parlament, ocupe su escaño e intervenga en el pleno.

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