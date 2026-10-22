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PSOE alega ante Pedraz que ha consultado con el Colegio de Abogados si puede entregar los contratos por confidencialidad

15/06/2026 29N.- El PSOE reclama al PP que deje que sean los medios los organizadores de debate y acepta uno de vivienda en la SER. Rebeca Torró argumenta que "los clientes son los militantes" y no quiere "vulnerar" el secreto profesional MADRID, 22 (EUROPA PRESS) La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado hoy que su partido ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no han aportado aún los contratos con los abogados porque tienen que tener en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad de abogado cliente y han consultado al Colegio de Abogados para no vulnerar este derecho. Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Al ser preguntada si el PSOE iba a entregar la documentación sobre los contratos con abogados que cerró el PSOE durante los años en los que operó la llamada trama de Leire Díez, la dirigente socialista desveló que su partido había registrado ayer un escrito en la Audiencia Nacional para "decirle al juez Pedraz que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es el secreto profesional y la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes". A este respecto, ha argumentado que en mayo hubo una circular del Consejo General de la Abogacía "donde venía a decir que ese secreto profesional, que esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada, es un derecho fundamental". "Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha exclamado antes de precisar que es como si al director de un centro de salud le piden todos los expedientes de sus pacientes y no los puede entregar porque "estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente". Sin embargo, y al señalarla que en este caso el paciente sí puede hacer público su expediente, Rebeca Torró, ha alegado que "no siempre el Partido Socialista es el cliente" apuntando a que
15/06/2026 29N.- El PSOE reclama al PP que deje que sean los medios los organizadores de debate y acepta uno de vivienda en la SER. Rebeca Torró argumenta que "los clientes son los militantes" y no quiere "vulnerar" el secreto profesional MADRID, 22 (EUROPA PRESS) La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado hoy que su partido ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no han aportado aún los contratos con los abogados porque tienen que tener en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad de abogado cliente y han consultado al Colegio de Abogados para no vulnerar este derecho. Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Al ser preguntada si el PSOE iba a entregar la documentación sobre los contratos con abogados que cerró el PSOE durante los años en los que operó la llamada trama de Leire Díez, la dirigente socialista desveló que su partido había registrado ayer un escrito en la Audiencia Nacional para "decirle al juez Pedraz que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es el secreto profesional y la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes". A este respecto, ha argumentado que en mayo hubo una circular del Consejo General de la Abogacía "donde venía a decir que ese secreto profesional, que esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada, es un derecho fundamental". "Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha exclamado antes de precisar que es como si al director de un centro de salud le piden todos los expedientes de sus pacientes y no los puede entregar porque "estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente". Sin embargo, y al señalarla que en este caso el paciente sí puede hacer público su expediente, Rebeca Torró, ha alegado que "no siempre el Partido Socialista es el cliente" apuntando a que
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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado hoy que su partido ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no han aportado aún los contratos con los abogados porque tienen que tener en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad de abogado cliente y han consultado al Colegio de Abogados para no vulnerar este derecho.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Al ser preguntada si el PSOE iba a entregar la documentación sobre los contratos con abogados que cerró el PSOE durante los años en los que operó la llamada trama de Leire Díez, la dirigente socialista desveló que su partido había registrado ayer un escrito en la Audiencia Nacional para "decirle al juez Pedraz que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es el secreto profesional y la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes".

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A este respecto, ha argumentado que en mayo hubo una circular del Consejo General de la Abogacía "donde venía a decir que ese secreto profesional, que esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada, es un derecho fundamental".

"Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha exclamado antes de precisar que es como si al director de un centro de salud le piden todos los expedientes de sus pacientes y no los puede entregar porque "estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente".

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Sin embargo, y al señalarla que en este caso el paciente sí puede hacer público su expediente, Rebeca Torró, ha alegado que "no siempre el Partido Socialista es el cliente" apuntando a que "hay clientes que son directamente los militantes". "Y hay un secreto de confidencialidad entre los abogados y el propio cliente, que no siempre es el Partido Socialista, como le digo", ha insistido.

En este sentido, ha precisado que lo han consultado y quieren saber qué tiene que decir el Colegio de la Abogacía y cómo hacen para "no vulnerar este secreto profesional". "Queremos que nos lo aclaren", ha remachado.

"CONTRATOS DE SERVICIOS ORDINARIOS"

Además, y ante la pregunta de si el PSOE hacía llegar a través de los despachos de abogados el dinero a la 'trama Leire', ha precisado que "eran dos contratos de servicios ordinarios en un partido político como son servicios jurídicos". "Se hicieron dos contratos de servicios jurídicos y ya está, no hay más", ha espetado antes de recalcar que se trata de "servicios normales" y que ella también ha contratado abogados.

Y aunque entiende que los juzgados tengan que investigar, ha insistido en que "el partido no ha formado parte de nada de lo que se está investigando" y "no tiene nada que ver con las causas que se investigan".

Según Torró, su partido tampoco tiene nada que ver con haber contactado con el exjuez de Badajoz acusado de perseguir a la juez Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez: "en nombre del PSOE, no. Nada".

No obstante, sigue sin aclarar si su partido se querellará contra la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez. "Iremos viendo qué pasa. Desde luego, si finalmente esto es así, el Partido Socialista siempre lo ha dicho, se reserva cualquier acción judicial. Pero hay que seguir avanzando en las investigaciones", ha remachado.

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