Prati cree que el Racing debe "trabajar en los detalles" para mejorar como visitante

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Santander, 22 oct (EFE).- El centrocampista italiano del Racing de Santander Matteo Prati ha opinado que el equipo debe prestar más atención y "trabajar en los detalles" para mejorar sus resultados fuera de casa, donde considera necesario mantener el nivel que muestra en Santander.

"Somos un equipo que lucha por la salvación y debemos concentrarnos en los detalles porque son los que hacen la diferencia", ha afirmado Prati, quien, acompañado de un traductor de italiano, ha comparecido ante los medios este jueves tras el entrenamiento que los de José Alberto López han completado en las Instalaciones Nando Yosu.

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Prati ha señalado que el Racing debe ser "más inteligente en algunos momentos" y recurrir a las faltas tácticas para evitar las transiciones de los rivales. "Lo estamos trabajando y debemos mejorarlo", ha añadido.

Sobre la derrota ante Osasuna (2-0), el centrocampista ha apuntado que los primeros diez minutos fueron "muy difíciles", aunque, a su juicio, el equipo fue entrando poco a poco en el partido.

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El jugador, que afronta su primera experiencia fuera de Italia, ha destacado las diferencias entre ambas competiciones, con un fútbol español "más ofensivo y más divertido", mientras que en Italia, a su juicio, se trabaja más la táctica y la solidez defensiva.

De cara al próximo encuentro en casa ante el Espanyol, ha destacado el apoyo de la afición racinguista, a la que considera "el jugador número 12", y ha afirmado que el equipo debe mantener fuera de casa el nivel que muestra en Santander.

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"En casa somos conscientes de nuestras cualidades, pero debe ser así también fuera", ha señalado.

En el plano personal, Prati ha asegurado que se encuentra muy bien en Santander, una ciudad que le recuerda a su Rávena natal por su relación con el mar, y ha agradecido la acogida de sus compañeros y de la afición.

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Ha reconocido que le sorprendió el nivel técnico de algunos de sus compañeros, con los que considera que el conjunto cántabro tiene argumentos para competir, aunque ha insistido en la importancia de creer en las propias capacidades y mantenerse unidos.

Al ser preguntado por la selección italiana, Prati ha afirmado que vestir la camiseta 'azzurra' es "un sueño" para él, después de haber formado parte del combinado sub-21, del que llegó a ser capitán.

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El centrocampista ha señalado que sus opciones de recibir una llamada de la selección absoluta pasan por ofrecer un buen rendimiento con el Racing y contribuir a los resultados del equipo, aspecto que es su prioridad ahora mismo.

"Debo dar lo mejor de mí aquí, trabajar como estoy haciendo y espero que llegue lo antes posible", ha dicho sobre una posible convocatoria con la selección de Italia. EFE

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(foto)