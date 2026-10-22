Pablo Sáinz-Villegas y Taylor Momsen interpretarán los himnos de España y EE.UU. en Madrid

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Madrid, 22 oct (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció este jueves que el guitarrista clásico español Pablo Sainz-Villegas y Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, interpretarán los himnos nacionales de España y Estados Unidos antes del partido del 8 de noviembre entre los Cincinnati Bengals y los Falcons en el Bernabéu de Madrid.

Sáinz-Villegas interpretará el himno nacional de España, mientras que Momsen interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del partido entre los Bengals y los Falcons que se disputará el 8 de noviembre en el estadio Bernabéu.

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Pablo Sáinz-Villegas es uno de los guitarristas clásicos más reconocidos del mundo. Ha actuado en más de cuarenta países con algunas de las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la de Berlín.

Taylor Momsen lidera la banda estadounidense The Pretty Reckless, una banda con discos de platino conocida por combinar rock con actuaciones en directo.

Junto a ellos, la NFL confirmó que el artista colombiano Manuel Turizo actuará en el descanso del partido. EFE