'No name Kitchen" niega detención de dos activistas por repartir espray pimienta en Ceuta

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Ceuta, 22 oct (EFE).- La organización no gubernamental 'No Name Kitchen' ha negado la detención por parte de la Guardia Civil de dos de sus activistas y ha denunciado que existen "irregularidades y criminalización" hacia la labor de esta asociación.

Así se ha referido la oenegé en un comunicado a la actuación desarrollada esta mañana por la Guardia Civil, que ha provocado, según el propio operativo, la detención de dos integrantes de la asociación por facilitar aerosol de pimienta a los migrantes.

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La organización ha rechazado "cualquier vinculación con los arrestos de dos activistas comunicados por fuentes de la Guardia Civil, en el marco de una investigación por supuesta incitación a ataques contra las fuerzas de seguridad".

La entidad ha subrayado que en el registro de su espacio no se encontró "ningún objeto ilícito" y ha asegurado que "nunca" han tenido en su poder "armas, explosivos ni espráis de gas pimienta".

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También han desmentido haber alojado a personas en situación administrativa irregular en sus instalaciones.

La ONG ha denunciado "graves irregularidades" por parte de las autoridades en el desarrollo del registro, asegurando que los agentes derribaron "la puerta sin previo aviso ni comunicación formal".

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'No Name Kitchen' ha denunciado que los miembros de su equipo fueron "obligados a tenderse en el suelo" y permanecieron "maniatados" durante toda la intervención.

De igual manera, la entidad ha indicado que no se explicaron los motivos ni los indicios del registro ni se permitió la presencia de testigos reconocidos por la organización, así como tampoco se entregó un acta de la actuación ni un inventario firmado de los bienes incautados, entre los que figuran teléfonos móviles y ordenadores.

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No Name Kitchen han enmarcado esta actuación en una "progresiva campaña de criminalización e intimidación" contra su voluntariado en la ciudad autónoma, basada en "informaciones falsas".

La entidad ha remarcado que su actividad se limita "estrictamente a la asistencia humanitaria, repartiendo alimentos, realizando curas de heridas y prestando acompañamiento legal a inmigrantes en situación de vulnerabilidad". EFE

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