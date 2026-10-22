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La Junta andaluza emplaza a UGT-A tras su condena a "buscar la forma" de pagar 18 millones reclamados por subvenciones

15/10/2026 La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su intervención en la comisión del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
15/10/2026 La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su intervención en la comisión del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha apuntado este jueves que el sindicato UGT-A "tendrá que buscar la forma de pagar" los más de 18 millones de euros que la organización está condenada a reintegrar a la administración autonómica por presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados.

En una entrevista en Canal Sur Radio seguida por Europa Press, la también portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado así tras la reciente resolución del Tribunal Supremo (TS) que ha desestimado el recurso de casación interpuesto por UGT Andalucía por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía, en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados.

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La consejera ha subrayado que el Gobierno andaluz "respeta, como no puede ser de otra manera, las sentencias judiciales", y ha reconocido que esta del TS "ya es firme", y "la propia UGT ha reconocido que tiene que pagar" dicha cantidad de dinero.

"Ellos tendrán que buscar la alternativa" para proceder a ese abono, ha venido a trasladar la consejera portavoz, quien, en todo caso, ha querido subrayar que el asunto del que deriva esta condena "corresponde a una etapa anterior, a una etapa negra, por desgracia, para" Andalucía, que coincidió con el momento en que se produjo el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y "de las subvenciones y ayudas sociolaborales que tanto nos ha dolido a todos los andaluces", ha agregado.

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La vicepresidenta tercera del Gobierno andaluz ha dicho estar "tranquila y convencida de que esto no vuelva a ocurrir jamás aquí en Andalucía", y ha apostillado para concluir que "la forma de pago" de dichos 18 millones de euros "desde luego la tendrán que buscar desde el propio sindicato".

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