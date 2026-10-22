La Fiscalía se opone de nuevo a la puesta en libertad del padre del bebé maltratado

Guardar

Barcelona, 22 oct (EFE).- La Fiscalía se ha opuesto a la puesta en libertad del padre investigado por presuntamente maltratar a su bebé de seis semanas en Barcelona, alegando que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia, por lo que la prisión preventiva sigue "siendo la única medida idónea", según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El padre del pequeño, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de marzo, ha pedido de nuevo a la justicia su excarcelación.

PUBLICIDAD

El padre presentó un nuevo recurso, no es la primera vez que recurre su encarcelamiento, después de prestar declaración ante el juez a petición propia, el pasado 1 de octubre, por segunda vez.

En esa declaración, el padre negó haber maltratado al bebé y dijo "no ser consciente" de haber hecho daño a su hijo y que tampoco creía que lo hiciera la madre, y apuntó a una posible "negligencia" para explicar unas lesiones "involuntarias", como apretarlo con fuerza, aunque admitió que en una ocasión lo zarandeó.

PUBLICIDAD

Tras esa declaración, la abogada del acusado, Montse Antolino, presentó otro recurso ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona que instruye la causa, en el que solicitaba que sea revocada la medida de prisión preventiva.

Sin embargo, la Fiscalía se ha opuesto en su escrito a la solicitud del progenitor del bebé, y solicita que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Tras los diferentes testimonios que han prestado declaración en sede judicial durante la fase de instrucción y los diferentes informes aportados en la causa, la Fiscalía sostiene que "no se ha producido alteración alguna que justifique la atenuación de la medida".

"Muy al contrario", razona el Ministerio Público, ya que subsisten los factores que motivaron en su día la medida cautelar de prisión preventiva como el riesgo de fuga, dada la elevada pena a la que podría enfrentarse el padre por la gravedad de los hechos, así como el riesgo de obstrucción a la justicia.

PUBLICIDAD

Por ello, la Fiscalía considera que la prisión provisional "sigue siendo la única medida idónea, necesaria y estrictamente proporcional a la identidad de los delitos investigados".

Los progenitores del bebé maltratado, un hombre de 42 años, y su mujer, de 43 años y enfermera de la Vall d'Hebron, ingresaron en prisión provisional el pasado 20 de marzo, acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de las lesiones.

PUBLICIDAD

En mayo, la madre quedó en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares, con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat con una familia de acogida, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con poco más de un mes de vida, donde permaneció ingresado casi un mes, la mayor parte en la UCI, con graves lesiones en el fémur, en las costillas y anales, entre otras. EFE

PUBLICIDAD