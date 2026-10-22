La alcaldesa de Palencia rechaza las explicaciones del PSOE sobre la "paridad" para cambiar la lista electoral

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La alcaldesa de la capital palentina, la socialista Miriam Andrés, ha cuestionado que los cambios en las listas de Palencia se deban a motivos "de paridad", como así lo ha aseverado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En un mensaje en su cuenta personal de 'X', Andrés ha señalado que el PSOE, en las nueve provincias de Castilla y León, ha presentado a siete hombres por el Congreso y cuatro al Senado.

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"Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia", ha escrito la alcaldesa palentina en referencia a las declaraciones realizadas por la nueva portavoz socialista, Rebeca Torró, que ha alegado a la "paridad" como uno de los argumentos de la dirección federal para cambiar las listas de Palencia y en otras circunscripciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el caso de Palencia, los candidatos 2 y 3 al Congreso, Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso, comunicaron al partido su renuncia tras "imponer" la dirección nacional del PSOE a la diputada María Luz Martínez Seijo como cabeza de lista pese a que el Comité Provincial optó por elegir a Álvaro Bilbao, que contó con el respaldo de las agrupaciones locales.

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Andrés ya acusó a Ferraz de pasarse "por el forro" la decisión de los militantes socialistas de la provincia.

ES FERRAZ EL QUE DETERMINA LAS LISTAS

Torró, que ha dicho entender "la frustración" de algunos compañeros militantes, ha defendido que el proceso de candidaturas para Congreso y Senado es "distinto" a las primarias, porque son los "órganos provinciales y regionales" los que hacen propuestas, pero después es la Comisión Federal de Listas "quién determina" finalmente los nombres elegidos.

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Dicho esto, ha explicado que desde la Secretaría de Organización se han "empeñado en cumplir" el mandato del 41º Congreso Federal del PSOE que, entre otros objetivos, puso el foco en que la paridad entre hombres y mujeres sea mayor en el partido.

"Todos los compañeros --militantes del PSOE-- tienen legitimidad, experiencia y talento para encabezar y formar parte de candidaturas, pero también hay una elección por parte de la dirección de que la paridad cada vez sea mayor en mi partido y es lo que hemos hecho", ha reiterado en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

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