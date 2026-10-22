Jak Crawford sustituirá a Lance Stroll en los libres-1 del Gran Premio de México de F1

Guardar

Madrid, 22 oct (EFE).- El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 ha informado este jueves de que su tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Ciudad de México al volante del AMR26 del canadiense Lance Stroll en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será la cuarta participación de Crawford en una primera sesión de entrenamientos libres de la temporada 2026, con lo que el equipo completará las cuatro sesiones de prácticas obligatorias de este año para pilotos novatos.

PUBLICIDAD

El estadounidense de 21 años regresa así a Ciudad de México doce meses después de debutar en unos entrenamientos de Fórmula 1 con el equipo en el mismo circuito en 2025. EFE