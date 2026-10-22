Espana agencias

Jak Crawford sustituirá a Lance Stroll en los libres-1 del Gran Premio de México de F1

Guardar

Madrid, 22 oct (EFE).- El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 ha informado este jueves de que su tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Ciudad de México al volante del AMR26 del canadiense Lance Stroll en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será la cuarta participación de Crawford en una primera sesión de entrenamientos libres de la temporada 2026, con lo que el equipo completará las cuatro sesiones de prácticas obligatorias de este año para pilotos novatos.

PUBLICIDAD

El estadounidense de 21 años regresa así a Ciudad de México doce meses después de debutar en unos entrenamientos de Fórmula 1 con el equipo en el mismo circuito en 2025. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Cierra una pequeña cafetería madrileña que llevaba 5 años sirviendo tartas y donuts veganos: “Tuvimos varios incrementos de alquiler; era inviable”

El negocio seguirá produciendo dulces sin ingredientes de origen animal en su obrador en Alcobendas, desde donde los enviarán a domicilio por toda la Comunidad de Madrid

Cierra una pequeña cafetería madrileña que llevaba 5 años sirviendo tartas y donuts veganos: “Tuvimos varios incrementos de alquiler; era inviable”

Se cancelan dos procesiones en Lourdes días antes de celebrarse por amenaza terrorista a los feligreses y un mes después de la visita del papa León XIV

La prefecta del departamento de los Altos Pirineos ha firmado un decreto prefectoral que impide el peregrinaje por la ciudad por “circunstancias específicas vinculadas a la existencia de amenazas a la seguridad muy graves”

Se cancelan dos procesiones en Lourdes días antes de celebrarse por amenaza terrorista a los feligreses y un mes después de la visita del papa León XIV

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

La norma permitirá destinar inmuebles públicos a casas protegidas, crear un parque de alquiler social con precios ajustados a los ingresos y aumentar hasta un 20% la edificabilidad de determinadas parcelas para impulsar nuevas promociones

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

Los 225 millones de euros que transferirá el Ejecutivo no los cobrarán de forma directa los inquilinos

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

El caso de la ONG investigada en Ceuta por la presunta entrega de espráis a migrantes: la Guardia Civil registra dos locales y detiene a dos activistas

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

ECONOMÍA

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

Las viudas españolas, entre las más protegidas de Europa: reciben la pensión durante toda la vida

DEPORTES

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League