Illa defiende que "los hechos demuestran" que con la amnistía "la convivencia ha mejorado"

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Barcelona, 22 oct (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha defendido este jueves que "los hechos demuestran" que con la ley de amnistía "la convivencia ha mejorado", por lo que ha sostenido que esta norma ha sido "positiva para Cataluña y para el resto de España".

En declaraciones a la Cadena Cope, Illa ha dicho entender las "reticencias" que esta ley pudo generar en un inicio -él mismo no era partidario de ella- y que se pudiera dudar de su constitucionalidad o de si podría "dar alas" al independentismo.

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El paso del tiempo, sin embargo, ha demostrado que la norma se ajusta a derecho y que el independentismo ha sido derrotado por el PSC "dos veces consecutivas en las urnas", ha señalado.

Tratará con "normalidad" a Puigdemont cuando regrese

Illa ha afirmado que cuando el expresidente catalán Carles Puigdemont decida regresar a Cataluña él le tratará con "normalidad" y "educación" y de la forma que le "corresponde" por su posición institucional.

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Ha recordado que Puigdemont es el presidente de Junts, el segundo partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones autonómicas, y ha afirmado que su regreso no alterará la "hoja de ruta" del Govern socialista.

No quiere "privilegios" para Cataluña

También ha reivindicado la propuesta de nuevo sistema de financiación impulsada por su Govern y ERC y el Ejecutivo central, que ha decaído en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.

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Esta propuesta prevé que 21.000 millones ahora en manos de la administración general del Estado pasen a ser gestionados por las comunidades autónomas de régimen común, ha recordado.

Así, Illa ha afirmado que él no quiere "privilegios" para Cataluña sino actualizar un modelo "caducado" desde 2014 y "reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado" entre las distintas autonomías.

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Ha subrayado que él nunca ha usado términos como "cupo".

"¿Cómo va a estar en peligro el castellano?"

El president se ha preguntado cómo se puede decir que el castellano esté en peligro en Cataluña siendo esta "una de las lenguas más importantes del mundo".

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En este sentido, ha apuntado que también el candidato del PP por Barcelona a las generales, Xavier García Albiol, ha alertado de que el catalán se está "perdiendo" y existe un "problema serio" por su poco uso.

Illa ha defendido el modelo de inmersión lingüística vigente en las escuelas catalanas -que cuenta con un "amplísimo consenso social"- y ha remarcado que todos los alumnos acaban la educación obligatoria "dominando" el castellano.

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Critica la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

El presidente catalán también ha dejado claro que él no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

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"Si uno tiene pasaporte español, tiene derecho a votar", ha defendido Illa antes de recordar que el derecho a voto es "un derecho fundamental".

Asimismo, ha pedido que no se ponga en duda la "legitimidad" del resultado electoral que saldrá de las urnas el 29 de noviembre: "Me parece que el sistema electoral español es muy robusto y tiene todas las garantías", ha indicado. EFE

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