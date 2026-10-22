Espana agencias

Illa defiende que "los hechos demuestran" que con la amnistía "la convivencia ha mejorado"

Guardar

Barcelona, 22 oct (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha defendido este jueves que "los hechos demuestran" que con la ley de amnistía "la convivencia ha mejorado", por lo que ha sostenido que esta norma ha sido "positiva para Cataluña y para el resto de España".

En declaraciones a la Cadena Cope, Illa ha dicho entender las "reticencias" que esta ley pudo generar en un inicio -él mismo no era partidario de ella- y que se pudiera dudar de su constitucionalidad o de si podría "dar alas" al independentismo.

PUBLICIDAD

El paso del tiempo, sin embargo, ha demostrado que la norma se ajusta a derecho y que el independentismo ha sido derrotado por el PSC "dos veces consecutivas en las urnas", ha señalado.

 Tratará con "normalidad" a Puigdemont cuando regrese

Illa ha afirmado que cuando el expresidente catalán Carles Puigdemont decida regresar a Cataluña él le tratará con "normalidad" y "educación" y de la forma que le "corresponde" por su posición institucional.

PUBLICIDAD

Ha recordado que Puigdemont es el presidente de Junts, el segundo partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones autonómicas, y ha afirmado que su regreso no alterará la "hoja de ruta" del Govern socialista.

 No quiere "privilegios" para Cataluña

También ha reivindicado la propuesta de nuevo sistema de financiación impulsada por su Govern y ERC y el Ejecutivo central, que ha decaído en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.

Esta propuesta prevé que 21.000 millones ahora en manos de la administración general del Estado pasen a ser gestionados por las comunidades autónomas de régimen común, ha recordado.

Así, Illa ha afirmado que él no quiere "privilegios" para Cataluña sino actualizar un modelo "caducado" desde 2014 y "reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado" entre las distintas autonomías.

Ha subrayado que él nunca ha usado términos como "cupo".

 "¿Cómo va a estar en peligro el castellano?"

El president se ha preguntado cómo se puede decir que el castellano esté en peligro en Cataluña siendo esta "una de las lenguas más importantes del mundo".

En este sentido, ha apuntado que también el candidato del PP por Barcelona a las generales, Xavier García Albiol, ha alertado de que el catalán se está "perdiendo" y existe un "problema serio" por su poco uso.

Illa ha defendido el modelo de inmersión lingüística vigente en las escuelas catalanas -que cuenta con un "amplísimo consenso social"- y ha remarcado que todos los alumnos acaban la educación obligatoria "dominando" el castellano.

 Critica la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

El presidente catalán también ha dejado claro que él no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

"Si uno tiene pasaporte español, tiene derecho a votar", ha defendido Illa antes de recordar que el derecho a voto es "un derecho fundamental".

Asimismo, ha pedido que no se ponga en duda la "legitimidad" del resultado electoral que saldrá de las urnas el 29 de noviembre: "Me parece que el sistema electoral español es muy robusto y tiene todas las garantías", ha indicado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre la muerte de su padre: “Tardé cinco años en darme cuenta de que había muerto”

La joven ha recordado el suicidio de Ari Behn, fallecido en diciembre de 2019, durante una emotiva actuación en la versión noruega de ‘Bailando con las estrellas’

Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre la muerte de su padre: “Tardé cinco años en darme cuenta de que había muerto”

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

Las protestas en Madrid y A Coruña derivaron en cargas policiales y uso de material antidisturbios, lo que reabrió el debate sobre el derecho a manifestarse y los límites de la actuación policial

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

25 años de ‘Operación Triunfo’: del éxito arrollador de David Bisbal al hartazgo de Rosa López, así han cambiado sus vidas

El 22 de octubre de 2001, 16 jóvenes entraron en una Academia sin imaginar que cambiarían la televisión para siempre. Repasamos sus vidas un cuarto de siglo después de saltar a la fama

25 años de ‘Operación Triunfo’: del éxito arrollador de David Bisbal al hartazgo de Rosa López, así han cambiado sus vidas

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

La Séptima desvela su parrilla completa y pone nombre al programa de Sarah Santaolalla para las sobremesas

La nueva cadena de la TDT, impulsada por José Miguel Contreras, ultima los preparativos para su estreno el 5 de noviembre

La Séptima desvela su parrilla completa y pone nombre al programa de Sarah Santaolalla para las sobremesas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Tapa la cámara del móvil, huellas dactilares ocultas y dos líneas de teléfono: todas las medidas de seguridad que tomó Pedro Sánchez en su foto contra Milei

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

ECONOMÍA

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona