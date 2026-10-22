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España, entre los países europeos con más patentes procedentes de la investigación pública

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Madrid, 22 oct EFE).- España se ha situado entre los países europeos que han registrado un mayor crecimiento del número de patentes vinculadas a instituciones públicas de investigación, en especial las procedentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El CSIC registró el pasado año el mayor número de solicitudes de patente europea, con un total de 92, lo que sitúa a este organismo en el puesto número 18 entre las instituciones europeas analizadas, y sus principales ámbitos tecnológicos son la biotecnología (14 solicitudes), las tecnologías de medición (13) y los productos farmacéuticos (12).

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Los datos se ponen de relieve en un estudio de la Oficina Europea de Patentes (OEP), elaborado en colaboración con la asociación europea de profesionales de transferencia de tecnología y el Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (Fraunhofer ISI), que ha presentado un análisis comparativo a escala europea que combina datos de patentes con los resultados de una encuesta realizada a más de 800 oficinas de transferencia de conocimiento europeas.

El estudio define la transferencia tecnológica que permita convertir en productos y tecnologías los resultados de investigaciones científicas como uno de los retos europeos de los próximos años, pues ese proceso resulta clave para el crecimiento, la generación de empleo y la autonomía estratégica.

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Tras el CSIC se sitúa la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), con 51 solicitudes, cuya actividad se concentra principalmente en productos farmacéuticos (12), biotecnología (11) y tecnología médica (5).

La Universidad del País Vasco (EHU) ocupa la tercera posición nacional, con 43 solicitudes, principalmente en los ámbitos de productos farmacéuticos (10), biotecnología (5) y química macromolecular (4).

Por su parte, la Universidad de Barcelona registra 31 solicitudes, con una destacada presencia en productos farmacéuticos (10), biotecnología(8) y química orgánica fina (5).

Completa las cinco primeras posiciones la Fundación Tecnalia Research and Innovation, con 27 solicitudes, centradas principalmente en tecnología informática (4), tecnologías de medición (4) y materiales y metalurgia (3).

España ocupa el octavo puesto europeo por número de spin-offs (empresas derivadas de la investigación) que solicitan patentes ante la Oficina Europea de Patentes, con un total de 204.

De ellas, 154 (75,5 por ciento) se encuentran en una fase inicial de crecimiento; otras 31 empresas (15,2%) están en fase de expansión, seis (2,9%) han alcanzado una fase avanzada de crecimiento y 13 (6,4%) han sido adquiridas por otras compañías, según los datos del estudio que se ha dado hoy a conocer. EFE

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