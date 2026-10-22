España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos

Madrid, 22 oct (EFE).- Los Gobiernos de España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según han informado fuentes de Interior.
El acuerdo se ha producido tras una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.EFE
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