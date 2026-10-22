Espana agencias

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos

Guardar

Madrid, 22 oct (EFE).- Los Gobiernos de España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según han informado fuentes de Interior.

El acuerdo se ha producido tras una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre la muerte de su padre: “Tardé cinco años en darme cuenta de que había muerto”

La joven ha recordado el suicidio de Ari Behn, fallecido en diciembre de 2019, durante una emotiva actuación en la versión noruega de ‘Bailando con las estrellas’

Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre la muerte de su padre: “Tardé cinco años en darme cuenta de que había muerto”

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

Las protestas en Madrid y A Coruña derivaron en cargas policiales y uso de material antidisturbios, lo que reabrió el debate sobre el derecho a manifestarse y los límites de la actuación policial

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

25 años de ‘Operación Triunfo’: del éxito arrollador de David Bisbal al hartazgo de Rosa López, así han cambiado sus vidas

El 22 de octubre de 2001, 16 jóvenes entraron en una Academia sin imaginar que cambiarían la televisión para siempre. Repasamos sus vidas un cuarto de siglo después de saltar a la fama

25 años de ‘Operación Triunfo’: del éxito arrollador de David Bisbal al hartazgo de Rosa López, así han cambiado sus vidas

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

La Séptima desvela su parrilla completa y pone nombre al programa de Sarah Santaolalla para las sobremesas

La nueva cadena de la TDT, impulsada por José Miguel Contreras, ultima los preparativos para su estreno el 5 de noviembre

La Séptima desvela su parrilla completa y pone nombre al programa de Sarah Santaolalla para las sobremesas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

Rachid Mohamed, abogado: “Los agentes policiales que presencian una agresión injustificada a una persona detenida y no actúan pueden responder penalmente”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Tapa la cámara del móvil, huellas dactilares ocultas y dos líneas de teléfono: todas las medidas de seguridad que tomó Pedro Sánchez en su foto contra Milei

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

ECONOMÍA

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona