España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos entre ambos países

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Madrid, 22 oct (EFE).- Los Gobiernos de España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto entre ambos países a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según han informado este jueves fuentes del Ministerio del Interior.

El acuerdo se ha producido a través de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

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La introducción de controles comenzó por parte de Italia a comienzos del pasado mes de agosto después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, argumentando una cuestión de "seguridad nacional" y, en respuesta, España también introdujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

Según las fuentes ministeriales, a raíz de este acuerdo, el Gobierno español no prorrogará los controles fronterizos para los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, país que también pondrá fin a los suyos. EFE

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