El TSJA ratifica cuatro años de cárcel para un acusado de abuso sexual sobre su cuñada menor de edad

11/02/2026 Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. POLITICA

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, que condena a cuatro años de cárcel a un acusado de un delito continuado de abuso sexual cometido sobre su cuñada, menor de edad en el momento de los hechos.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2020 cuando el acusado vivía en su casa con su mujer y como vecinos tenían a sus suegros y sus dos cuñadas menores de edad. Así, una de ellas, con una edad de entre once y 12 años en el momento de los hechos, solía ir casi a diario con su hermana pequeña a casa del acusado por la estrecha relación que mantenía con su hermana mayor y el marido de esta (el acusado).

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Así, el acusado aprovechó para realizar abusos sexuales sobre ellas en determinadas ocasiones, según relata la sentencia, consistentes en su mayoría en tocamientos aprovechando cuando estaban solos en alguna estancia de la casa, lo que provocó el trastorno de la joven, que tuvo que recibir tratamiento psicológico y fue tras comenzar dicho tratamiento cuando finalmente se presentó la denuncia.

Por su parte, una vez condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz el acusado presentó recurso ante el TSJA alegando vulneración en el principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, entre otras cuestiones.

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Un recurso que ha sido desestimado por el alto tribunal andaluz al considerar que la Audiencia Provincial tras analizar "concienzudamente las pruebas personales que se practicaron en el plenario y también las periciales llevadas a cabo, y valorando de forma razonada la credibilidad del acusado y los testigos, se decantó razonadamente por la versión ofrecida por la víctima con argumentos lógicos, coherentes, sin que se observe ningún error patente y manifiesto que se deba corregir, ni infracción del principio de la presunción de inocencia" alegado en el recurso.