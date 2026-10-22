Detenidas 18 personas, 8 de ellos estibadores de Algeciras, en operación narcotráfico

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Sevilla, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 18 personas, entre ellas ocho trabajadores de la estiba del puerto de Algeciras, en una operación contra el tráfico de cocaína en la que fueron aprehendidos 139 kilogramos de esta droga.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la organización utilizaba la técnica del "gancho perdido", que consiste en ocultar la droga entre la mercancía legal de contenedores procedentes de Sudamérica y extraerla en un puerto de tránsito.

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De esta manera, ni el exportador ni el importador tienen conocimiento de que su carga ha sido utilizada para el transporte de la droga.

Los trabajadores portuarios proporcionaban a la organización acceso a la terminal de contenedores y un conocimiento directo de los movimientos de la carga, lo que les permitía ejecutar las extracciones con mayor seguridad y menor riesgo de detección.

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Según la Guardia Civil, en otras operaciones de este tipo, los narcotraficantes recurrían a "falsos portuarios", personas ajenas al puerto que se introducían ocultas en la terminal para llevar a cabo las extracciones, pero en este caso eran estibadores con acceso autorizado.

En esta operación, denominada 'Uroboros', se realizaron nueve registros en inmuebles de las localidades gaditanas de Algeciras, La Línea de la Concepción y Puente Mayorga (San Roque).

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En uno de los domicilios vinculados al presunto líder de la organización fueron localizados 12 kilogramos de cocaína, 457.020 euros en efectivo, dos armas cortas, munición y un chaleco antibalas.

En otro de los registros se intervino un detector de frecuencias, empleado para localizar los dispositivos de seguimiento instalados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y dos vehículos relacionados con los investigados.

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En esta organización operaban dos ramas diferenciadas, una encargada de ejecutar las extracciones de la droga en el interior del puerto y otra dedicada a la logística, los seguimientos y las vigilancias, que incluían labores de contravigilancia frente a la actuación de los agentes.

La red de narcotraficantes está presuntamente vinculada a cuatro aprehensiones de cocaína que suman 139,28 kilos. EFE