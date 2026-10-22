Condenado a casi 8 años un funcionario de prisiones por agresión sexual a una reclusa

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Salamanca, 22 oct (EFE).- Un funcionario de prisiones de la cárcel del Topas (Salamanca) ha sido condenado a un total de 7 años y 8 meses por agresión sexual continuada a una reclusa y abuso de autoridad, delitos cometidos entre septiembre de 2023 y enero de 2024.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca remitida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), este trabajador público ha sido condenado por un delito continuado de agresión sexual a 5 años y dos meses de cárcel, con inhabilitación absoluta durante 10 años.

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Asimismo, se le ha impuesto una pena de 2 años y seis meses de prisión con inhabilitación total durante 9 años por un delito de abuso de la función pública.

La sentencia indica que el condenado se aprovechó de su condición de funcionario de prisiones en Topas, donde desempeñaba labores de área mixta en el economato.

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Cuando la interna trabajaba en el economato, la sometió a besos y tocamientos por encima y debajo de la ropa en diversas partes del cuerpo, así como le obligó a masturbarle en algunas de las ocasiones.

En uno de esos momentos, la reclusa logró recoger muestras de semen que, tras los análisis oportunos, permitieron conocer un perfil genético compatible con el acusado.

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A consecuencia de la agresión sexual continuada, los trastornos que padecía previamente la víctima -límite de personalidad, por consumo de sustancias, de la conducta alimentaria y adaptativo- se agravaron, según el médico forense.

El condenado indemnizará a la víctima con 2.500 euros por las secuelas ocasionadas, y contra la sentencia que le condena a casi 8 años de cárcel cabe recurso de apelación. EFE

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