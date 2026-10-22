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Baba Miller, tercer mallorquín en debutar en la NBA tras Rudy y Abrines

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Palma, 22 oct (EFE).- El jugador de Los Ángeles Clippers Baba Miller ha debutado en la pasada madrugada en la NBA en el partido en que su equipo ha vencido a Sacramento Kings (121-96) y se convierte en el tercer mallorquín en participar en la liga estadounidense tras Rudy Fernández y Álex Abrines.

El alero, de 22 años, ha sumado nueve minutos en la pista en los que ha aportado cuatro puntos, tres rebotes y una asistencia, confirmando las buenas sensaciones que había dejado durante la pretemporada en la franquicia angelina.

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Su primera canasta en la liga la ha logrado ya entrado el último cuarto, cuando aprovechó un pase de Darius Garland tras un bloqueo directo para hacer un mate sin oposición de la defensa rival.

De esta manera, Miller sigue la estela de dos figuras del baloncesto balear como son Rudy Fernández y Álex Abrines, quienes tuvieron una presencia destacada en Estados Unidos durante su estancia en la liga. EFE

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