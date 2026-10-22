Álvarez (UGT): "La izquierda se equivoca si habla de sí misma"

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Madrid, 22 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves a los partidos de izquierda que "hablen de las cosas de la gente" y ha defendido que se equivocan hablando de sí mismos.

"La izquierda se equivoca si habla de sí misma", ha señalado Álvarez en "Los Desayunos" de RTVE y la Agencia EFE.

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Cuestionado por las negociaciones entre los distintos partidos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Álvarez ha pedido "avanzar" para conseguir una "mayoría de progreso en el Parlamento".

"Es tan obsceno el programa de la ultraderecha que interpela a todo el mundo", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que no comparte que haya un fracaso en la configuración de las izquierdas en estas elecciones, sino más bien al contrario, ya que "concurren en las próximas elecciones construyendo un frente democrático sin precedentes en los últimos 40 años en nuestro país".

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Igualmente, ha insistido en que lo importante es que las fuerzas "hablen de los problemas de la gente y se trata de que se presenten ante la sociedad como canales para solucionar o para reconducir los problemas de la gente y no al revés".

Sobre Milei ha insistido en que es un "engendro" que "sitúa el alma de las nuevas extremas derechas que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo".

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"Esa desvergonzonería, esa caradura que tiene este personaje, pues implica ese ataque a todo el armazón institucional y es un riesgo muy, muy importante para las democracias", ha añadido. EFE

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