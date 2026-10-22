Espana agencias

Aina Vidal rechazó ser candidata de Comuns por Tarragona entre reproches a la dirección

Guardar

Barcelona, 22 oct (EFE).- La portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal, que no repetirá en las listas para el 29N, rechazó ser la 'número 1' por Tarragona entre reproches a la dirección de su partido por la forma en la que se ha conformado la candidatura liderada por Ada Colau.

Según han trasladado a EFE distintas fuentes presentes, Vidal verbalizó esas críticas a la dirección durante su intervención en el consejo nacional de Comuns, en el que participaron casi doscientas personas y que validó con un 59 % de votos a favor la candidatura.

PUBLICIDAD

En el caso de la demarcación de Tarragona, la cabeza de cartel será finalmente Ester Roca. Vidal expuso que le ofrecieron a última hora que fuera ella la candidata por esta demarcación, lo que rechazó.

En su intervención, y como hicieron otros consejeros nacionales, Vidal criticó que la propuesta de que Colau lidere la candidatura no se hubiera trabajado en primer lugar dentro de los órganos del partido.

PUBLICIDAD

También lamentó el proceder de la cúpula de Comuns al conformar las listas, de las que finalmente ha quedado fuera pese a que en un primer momento sí se planteó que pudiera estar en ellas, según las fuentes consultadas en las últimas semanas.

En cuanto a la oferta de ir por Tarragona, Vidal dijo ante el consejo nacional que la había rechazado porque consideraba que debía decidirse desde este territorio y no desde Barcelona. Recordó, de hecho, que el partido en Tarragona ya había cerrado su propuesta.

Precisamente, una de las críticas que se trasladó a la dirección durante el consejo nacional fue que la candidatura la integran personas con pocos vínculos con las territoriales de la formación o con las entidades sociales.

En la misma intervención, Vidal reiteró su compromiso con la candidatura para evitar un gobierno de PP y Vox y se mostró confiada en que se pueda reeditar el ejecutivo de coalición con el PSOE.

En un mensaje en la red social X publicado este jueves, tras anunciarse que no repetiría en las listas, Vidal ha insistido en esta idea: "Nos encontraremos haciendo campaña, porque quedan muchos derechos por defender y muchos más por conquistar. El Frente Amplio no es perfecto, pero estamos las izquierdas que no nos resignamos y que tenemos hambre de victoria". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se cancelan dos procesiones en Lourdes días antes de celebrarse por amenaza terrorista a los feligreses y un mes después de la visita del papa León XIV

La prefecta del departamento de los Altos Pirineos ha firmado un decreto prefectoral que impide el peregrinaje por la ciudad por “circunstancias específicas vinculadas a la existencia de amenazas a la seguridad muy graves”

Se cancelan dos procesiones en Lourdes días antes de celebrarse por amenaza terrorista a los feligreses y un mes después de la visita del papa León XIV

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

La norma permitirá destinar inmuebles públicos a casas protegidas, crear un parque de alquiler social con precios ajustados a los ingresos y aumentar hasta un 20% la edificabilidad de determinadas parcelas para impulsar nuevas promociones

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

Los 225 millones de euros que transferirá el Ejecutivo no los cobrarán de forma directa los inquilinos

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

El caso de la ONG investigada en Ceuta por la presunta entrega de espráis a migrantes: la Guardia Civil registra dos locales y detiene a dos activistas

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

ECONOMÍA

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

Las viudas españolas, entre las más protegidas de Europa: reciben la pensión durante toda la vida

Adiós a pintalabios, coloretes y maquillajes nocivos para la salud: Europa acelera la retirada de cosméticos con sustancias cancerígenas

DEPORTES

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League