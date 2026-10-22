Aina Vidal rechazó ser candidata de Comuns por Tarragona entre reproches a la dirección

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Barcelona, 22 oct (EFE).- La portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal, que no repetirá en las listas para el 29N, rechazó ser la 'número 1' por Tarragona entre reproches a la dirección de su partido por la forma en la que se ha conformado la candidatura liderada por Ada Colau.

Según han trasladado a EFE distintas fuentes presentes, Vidal verbalizó esas críticas a la dirección durante su intervención en el consejo nacional de Comuns, en el que participaron casi doscientas personas y que validó con un 59 % de votos a favor la candidatura.

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En el caso de la demarcación de Tarragona, la cabeza de cartel será finalmente Ester Roca. Vidal expuso que le ofrecieron a última hora que fuera ella la candidata por esta demarcación, lo que rechazó.

En su intervención, y como hicieron otros consejeros nacionales, Vidal criticó que la propuesta de que Colau lidere la candidatura no se hubiera trabajado en primer lugar dentro de los órganos del partido.

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También lamentó el proceder de la cúpula de Comuns al conformar las listas, de las que finalmente ha quedado fuera pese a que en un primer momento sí se planteó que pudiera estar en ellas, según las fuentes consultadas en las últimas semanas.

En cuanto a la oferta de ir por Tarragona, Vidal dijo ante el consejo nacional que la había rechazado porque consideraba que debía decidirse desde este territorio y no desde Barcelona. Recordó, de hecho, que el partido en Tarragona ya había cerrado su propuesta.

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Precisamente, una de las críticas que se trasladó a la dirección durante el consejo nacional fue que la candidatura la integran personas con pocos vínculos con las territoriales de la formación o con las entidades sociales.

En la misma intervención, Vidal reiteró su compromiso con la candidatura para evitar un gobierno de PP y Vox y se mostró confiada en que se pueda reeditar el ejecutivo de coalición con el PSOE.

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En un mensaje en la red social X publicado este jueves, tras anunciarse que no repetiría en las listas, Vidal ha insistido en esta idea: "Nos encontraremos haciendo campaña, porque quedan muchos derechos por defender y muchos más por conquistar. El Frente Amplio no es perfecto, pero estamos las izquierdas que no nos resignamos y que tenemos hambre de victoria". EFE