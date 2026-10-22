Abolir la tauromaquia y revisar los zoos: las peticiones de animalistas al nuevo Gobierno

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Madrid, 22 oct (EFE).- Acabar con la tauromaquia como patrimonio cultural y revisar las carencias de los zoológicos, o incluso terminar su uso recreativo, son algunas de las propuestas que los expertos animalistas comparten y exigirán al nuevo Gobierno para la próxima legislatura.

"El objetivo es que incluyan los derechos de los animales como un punto importante. Forman parte de nuestra cultura, de nuestra vida, y los tenemos en todas partes. No puede ser que sea un tema menor", destaca en una entrevista con EFE Aïda Gascón, directora en España de AnimaNaturalis internacional.

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Esta organización se ha unido a CIWF (Compassion in World Farming), FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) y OBA (Observatorio del Bienestar Animal) para redactar conjuntamente un decálogo con propuestas que presentarán a las formaciones con las que tienen previsto reunirse antes de los comicios.

Entre las principales está la derogación de la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, desvela Gascón a EFE.

Postura que igualmente comparte la organización Proyecto Gran Simio: "Queremos que los toros no sean cultura, ver cómo se maltrata a un animal es una locura", expresa a EFE Pedro Pozas, su director ejecutivo.

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Otras de las patas sobre las que estos expertos consideran que tanto la campaña electoral como la próxima legislatura debería sustentarse está relacionada con los zoológicos.

Pues "pese a que existen zoológicos con altos estándares de calidad", según Gascón, es importante una "revisión y desarrollo normativo a nivel estatal, porque también existen muchos con carencias".

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Más tajante es Pozas, que propone una ley de grandes simios para su protección y se posiciona "en contra de la cautividad" porque esos animales se convierten en "cromos sin vida".

Por eso plantea que los zoos acaben la reproducción en cautividad y mantengan a esta generación de grandes simios en las jaulas hasta que muera y no haya más, dejando espacio a nuevas tecnologías.

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"Que se hagan salas donde los niños puedan divertirse con gafas virtuales para meterse en la propia selva y ver cómo viven los animales", razona.

Los zoos se tienen que reconvertir tan solo en centros de recuperación de especies autóctonas, puntualiza. Si un lince está herido y no puede volver a la naturaleza, "que pueda ser visitable, pero no traer especies exóticas para meterlas en celdas".

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Los expertos reclaman asimismo la libertad de los cetáceos: "España es uno de los países que mantiene más animales de este tipo en cautiverio", expone Gascón.

"Mantenerlos en piscinas para el recreo, para reírnos de ellos, me parece totalmente denigrante", apostilla Pozas.

Otra de las propuestas es la de bajar el listón que mide el maltrato: "A veces lo confundimos con llegar al extremo de matar", resalta Gascón.

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"Maltrato animal", insiste Pozas, "es también mantenerlos encerrados".

Gascón pide al nuevo Ejecutivo activar recursos jurídicos antes de que los animales estén "rodeados de cadáveres, en una situación famélica, con enfermedades o al borde de la muerte"; y considerar maltrato el "sufrimiento psicológico, emocional, el estrés o el aburrimiento".

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En este sentido, Pozas reclama una reforma y endurecimiento del acuerdo CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para cerrar una brecha que, explica, posibilita el tráfico de especies.

"Permite la venta de los nacidos en cautividad. Toda especie del reglamento debe estar acompañada de un papel que certifique o ampare la tenencia. Pero se falsifican y animales cazados en naturaleza son vendidos", lamenta.

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Otra de las grandes luchas de los expertos reside en el ámbito de la ganadería: la transición hacia un sistema libre de jaulas.

"España tiene que estar a la altura y apostar por este sistema para unos alimentos de calidad, pero que respeten el bienestar de los animales", señala Gascón.

Además, Gascón demanda incluir a los perros de caza en la misma protección que al resto de perros, así como que los animales de los santuarios no sean considerados animales de granja.

Para Pozas, la clave se resume en que el Gobierno esté en contacto activo con asociaciones, defensores de animales y expertos.

"Tiene que haber un director general de derechos de los animales y un consejo de derecho de animales de la sociedad civil, que se pueda reunir periódicamente con el ministerio o con el director general", solicita.

En la misma línea, Gascón pide cercanía institucional después de una legislatura en la que ha detectado hermetismo desde el Ministerio de Agricultura, uno de los encargados del bienestar animal. EFE