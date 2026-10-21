Muchova completa el cartel de las Finales WTA

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- La checa Karolina Muchova se clasificó para las Finales WTA que se disputarán en Indian Wells del 7 al 14 noviembre y completó el cartel del evento que reúne cada año a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Muchova se une a la kazaja Elena Rybakina, número uno del mundo y campeona este año del Abierto de Estados Unidos, del Abierto de Australia y del torneo de Stuttgart, campeona de las Finales WTA el pasado curso, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que este curso ha conquistado Miami, Indian Wells y Brasbane, la rusa Mirra Andreeva, pupila de Conchita Martínez, vencedora en Roland Garros además de los torneos de Linz y Adelaida, la checa Linda Noskova, con Wimbledon y Berlín como grandes éxitos del 2026 y las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula y la ucraniana Elina Svitolina.

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Muchova, séptima del mundo, ha ganado este año Bad Homburg y Doha pero además disputó la final de Wimbledon que cedió ante su compatriota Linda Noskova. EFE.