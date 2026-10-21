La brasileña Geyse mantiene imparable paso goleador en fecha 11 del Apertura femenino

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México, 20 oct (EFE).- La brasileña Geyse, delantera del campeón América, mantuvo su paso goleador en el Apertura femenino en el que hasta la undécima jornada estableció el récord de marcar en cada uno de los partidos del certamen, en el que acumula 17 anotaciones.

Geyse, quien el pasado domingo hizo el tanto con el que las Águilas derrotaron 2-1 al Pachuca, superó la marca que pertenecía a Charlyn Corral, jugadora de las Tuzas, que en el Clausura 2024 hizo gol en 10 juegos seguidos.

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En los juegos que ha hecho más de un gol, la delantera de la selección brasileña le marcó cuatro tantos al Necaxa, y firmó dobletes contra Cruz Azul, Pumas y León; en el resto de los siete dueloss suma siete anotaciones para completar las 17 en su cuenta.

Su actuación ha sido fundamental para que el América se mantenga como firme candidato para repetir el título.

Hasta la undécima jornada, las Águilas marchan en el primer lugar del grupo dos con 28 puntos.

En el resto de los resultados de la fecha 11 del Apertura, que arrancó el sábado pasado el Monterrey, en el que juega la colombiana Marcela Restrepo, superó 1-0 al Cruz Azul con tanto de la estadounidense Aerial Chavarin.

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Este resultado le permitió a las Rayadas mantenerse en la cima del grupo 1 con 30 puntos.

El mismo día el Puebla igual 1-1 con Tijuana.

El domingo Pumas UNAM venció por 1-0 al Atlas, victoria que permitió a las felinas sostenerse en la cuarta posición del sector 2 con 16 puntos, cuatro más que el Atlas, que le persigue en la quinta posición.

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En otro partido el Juárez FC, la sorpresa del torneo, le ganó 1-2 al San Luis, con lo que se colocó en el tercer lugar del grupo 1, con 24 unidades; a pesar de la derrota el San Luis sigue en zona de clasificación, es tercero del sector dos con 19 puntos.

Y los Tigres UANL, segundos del grupo 1 con 28 puntos, derrotaron 2-0 al Querétaro, último lugar del sector con seis unidades.

El lunes el Santos Laguna rescató un empate sin goles de su visita al Toluca gracias a la gran actuación de la guardameta ecuatoriana Kathya Mendoza.

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Y el León superó 2-0 al Atlante.

Este martes cerró la undécima jornada del Apertura la goleada del Guadalajara 7-0 sobre el Necaxa.EFE