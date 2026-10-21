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El panameño Ismael Díaz y el colombiano Diber Cambindo dan triunfo al León sobre Tigres

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Monterrey (México), 20 oct (EFE).- El panameño Ismael Díaz y el colombiano Diber Cambindo marcaron los goles con los que el León superó 0-2 a los Tigres UANL en partido de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

La victoria colocó al León en la cuarta posición con 21 puntos; Tigres se quedó en 14 unidades en el decimocuarto escalón.

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El juego ofreció un constante ir y venir sobre ambas porterías.

Al minuto siete los Tigres amenazaron primero con un disparo desde fuera del área del uruguayo Fernando Gorriarán que pasó cerca del ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Óscar García.

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Los locales insistieron al nueve en jugada por derecha de Gorriarán, quien centró al remate de cabeza de Guillermo Martínez que controló el guardameta.

El León respondió al 19 gracias a un error de Rafael Guerrero, quien retrocedió corto con la cabeza un balón al argentino Nahuel Guzmán, Ismael Díaz se avivó, ganó el esférico al guardameta y lo empujó a la red para el 0-1.

Tigres tuvo el empate al 26 en una acción en la que el argentino Alan Franco controló dentro del área chica y disparó sin marca, pero su disparo se escurrió por fuera un lado del poste derecho.

En la segunda mitad el local asedió en busca del empate, que estuvo cerca de encontrar en un par de acometidas del argentino Alan Franco, quien tuvo un par de remates de cabeza dentro del área chica, al 47 y 48, que no concretó.

El uruguayo Eduardo Aguirre, recién ingresado, también tuvo su opción para los de casa en un cabezazo a pocos metros del arco, que entregó al guardameta.

Al 89 Diber Cambindo selló el 0-2 en un mano a mano en el que venció con remate de derecha a Nahuel.

Más temprano el Guadalajara se impuso por 1-0 sobre el Necaxa, victoria con la que subió al segundo lugar del Apertura; tiene 23 puntos. El Necaxa quedó con nueve puntos en el decimoséptimo puesto.

En otro juego el San Luis le ganó 2-1 al Querétaro.

San Luis acumula 16 puntos y se posicionó decimotercero en la tabla; Querétaro, con 20 unidades, es séptimo.

Y el Atlante derrotó por 0-1 al Juárez FC.

Los Potros llegaron a 14 puntos en la decimoquinta posición; Juárez FC sigue en el último puesto con cuatro puntos.EFE

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