Detenido el presunto autor del asesinato machista de una mujer a puñaladas en Madrid

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Madrid, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años y nacionalidad española como autor del asesinato machista de su pareja, de 52 años y origen guatemalteco, a la que asestó este martes cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes detuvieron al presunto homicida horas después del crimen tras establecerse un dispositivo de búsqueda.

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Efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde lo localizaron en el interior de un vehículo en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías. EFE