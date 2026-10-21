Comienza el plazo para presentar las candidaturas para el 29N ante las juntas electorales

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Madrid, 21 oct (EFE).- Este miércoles comienza el plazo para que partidos y coaliciones presenten ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para los comicios del 29 de noviembre, un proceso que se cerrará el próximo lunes, 26 de octubre.

Superado la fecha para registrar posibles coaliciones, el Comité Federal del PSOE aprobó el pasado sábado sus listas y el PP va desvelando poco a poco a sus principales candidatos, pero es previsible que todos apuren el plazo para presentar las candidatura completas y desvelar el orden de todas sus papeletas.

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Los socialistas siguen negociando con el Frente Amplio la composición de las listas al Senado tras el pacto alcanzado para concurrir en coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso', aunque ya han avanzado que encabezarán todas las listas conjuntas.

Por su parte, el PP y Vox han confirmado que también mantienen conversaciones para buscar una fórmula que impida que la Cámara Alta acabe controlada por la izquierda.

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Las candidaturas presentadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre y a partir de ese momento se abrirá un plazo para subsanar irregularidades ante las juntas electorales correspondientes.

Las candidaturas serán formalmente proclamadas el 2 de noviembre y se publicarán en el BOE al día siguiente, después de lo cual solo cabrán recursos ante los tribunales. EFE

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