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Víctimas de Adamuz creen "indignante" que Puente bromee con la situación de Renfe

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Huelva, 20 oct (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha manifestado este martes su "consternación e indignación" tras conocer un vídeo promocional de la asistencia al programa Cara al Show con Marc Giró de La Sexta, del ministro de Transportes, Óscar Puente, prevista para mañana, en el que, según la organización, "se mofa de la situación que atraviesa Renfe".

En un video difundido a los medios de comunicación, el presidente del colectivo, Mario Samper, ha considerado "increíble" e "inadmisible" que un responsable ministerial se preste a hacer bromas sobre las incidencias en el servicio público de trenes "teniendo sobre su mesa a 46 fallecidos y muchas familias destrozadas" tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa.

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"Este señor muestra su absoluta insensibilidad una vez más y su total incapacidad para estar al frente de un ministerio", ha señalado Samper, quien ha lamentado que el titular de Transportes demuestre semejante falta de respeto cuando aún existen numerosas víctimas recuperándose de secuelas físicas y psicológicas derivadas del siniestro.

Asimismo, desde la asociación han criticado que el ministro acuda a programas de entretenimiento de esta naturaleza a "gastar bromas" en lugar de mostrar empatía hacia los afectados.

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A juicio del colectivo, resulta "alarmante" que un cargo público de esta relevancia se atreva públicamente a bromear y restar gravedad a la situación ferroviaria.

Por todo ello, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha condenado este tipo de manifestaciones públicas y ha reiterado su malestar por el hecho de que Puente continué ostentando sus responsabilidades institucionales. EFE

lra/fs/jlg

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