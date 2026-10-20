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La diputada de Más Madrid Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio en Madrid

17/10/2026 La diputada de Sumar Tesh Sidi durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 La diputada de Sumar Tesh Sidi durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio a las elecciones del 29N por la circunscripción de Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes del espacio.

De esta forma acompañará a su compañero de formación y cabeza de lista de la candidatura por la capital, Emilio Delgado, una vez que la titular de Sanidad Mónica García, que llegó a sonar en las quinielas como aspirante a la Moncloa de la nueva coalición, renuncia a concurrir en las listas a los comicios generales.

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Más Madrid hace tiempo acordó que Delgado, Sidi y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño iban a ser referentes electorales del partido madrileño para estas elecciones.

Por su parte, Mónica García también fue proclamada candidata a las elecciones de 2027 en la Comunidad de Madrid tras llegar a un acuerdo precisamente con el sector que encabeza Emilio Delgado.

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