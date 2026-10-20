Kudermetova ahonda en el bache de Bucsa en la gira asiática

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- La uzbeka Polina Kudermetova, procedente de la fase previa, ahondó la mala racha de la española Cristina Bucsa en la gira asiática, eliminada en la primera ronda del torneo de Ningbo al perder por 7-6(5) y 6-2.

Kudermetova, 105 del ránking, se impuso en una hora y 18 minutos y selló su segunda victoria en otros tantos partidos contra la jugadora cántabra a la que ya había ganado el pasado mes de julio, en Washington.

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Bucsa acumula tres partidos y tres derrotas en la gira asiática. Perdió en Pekín contra la china Xinran Sun, después en Wuham ante la ucraniana Dayana Yastremska y ahora frente a Kudermetova.

La española no gana un partido desde que jugó las semifinales del torneo de Guadalajara contra la estadounidense Iva Jovic en septiembre. Después perdió los dos encuentros de las finales Billie JEan King -ante Yulia Putintseva de Kazajistán, y contra la checa Linda Noskova- y estos tres de la gira asiática.

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Cristina Bucsa, 38 del ránking WTA individual, se centrará ahora en el dobles ya que disputará junto a la estadounidense Nicoles Melichar-Martínez las Finales WTA en Indian Wells en esta modalidad.

Kudermetova, por su parte, jugará la segunda ronda de Ningbo ante la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina. EFE