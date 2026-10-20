Gumbau cree que el Granada puede hacer “cosas importantes” esta temporada

Granada, 20 oct (EFE).- El centrocampista Gerard Gumbau cree que el Granada disfruta de un buen inicio de temporada en LaLiga Hypermotion y espera “alargar lo máximo posible” la buena racha de tres victorias seguidas que acumula porque considera que pueden hacer “cosas importantes” esta campaña.
Gumbau calificó como “sensacional” la victoria del pasado domingo ante el Cádiz (2-0) y el hecho de poder “celebrarlo con la afición tras dos partidos en casa que no se habían ganado”.
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“Fue un día inmejorable para nosotros y nos sirve para coger esa confianza que tanto necesita un equipo. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien”, añadió el centrocampista a los medios del club.
Gumbau, autor del primer gol ante los cadistas, es consciente de que “en Segunda División se pasan muchas fases de este tipo, tanto positivas como negativas”, estando ahora el Granada en la buena al ganar de forma consecutiva a Real Sociedad B (2-3), Burgos (0-1) y Cádiz (2-0).
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“Las rachas negativas hay que cortarlas cuanto antes, como hicimos nosotros hace poco, y las positivas alargarlas hasta que podamos. La liga es muy igualada y no podemos pensar más allá del partido del viernes -como locales. ante Valladolid porque cualquier otra cosa nos confundiría”, explicó.
“Nos propusimos ser un equipo mucho más sólido, más compacto y creo que lo estamos consiguiendo. Sabemos de qué va la categoría, tenemos jugadores muy experimentados y si seguimos con esta mentalidad de día a día, de trabajar por el compañero, creo que podemos hacer cosas importantes”, sentenció Gumbau.
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A título personal, tras jugar las dos últimas temporadas en Primera División con el Rayo Vallecano, reconoció que esta campaña se encuentra “muy bien”, cumpliendo su contrato “con mucho orgullo y con muchas ganas” y satisfecho porque “está saliendo todo muy bien”. EFE
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