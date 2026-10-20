Gnabry lamenta ausencia de Olise, pero dice que el Bayern está preparado para las bajas

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Berlín, 20 oct (EFE).- El mediapunta Serge Gnabry lamentó este martes que el Bayern no pueda contar este miércoles, ante el Arsenal, con el extremo francés Michael Olise, que está sancionado, pero afirmó que su equipo está preparado para compensar bajas que pueden ocurrir por diversas circunstancias

"Sencillamente, trataremos de ganar el partido. Michael es muy importante para nosotros. Pero el equipo está siempre preparado para compensar posibles bajas y hacer cambios. Sencillamente, tenemos que darlo todo mañana", dijo Gnabry.

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Otra ausencia, por enfermedad, en el entrenamiento del Bayern de este martes fue la del entrenador Vincent Kompany, y Gnabry dijo que eso no cambia nada el trabajo de preparación del partido.

"Tenemos un buen grupo de entrenadores, en París (en el partido de la primera fase contra el PSG la temporada pasada) las cosas también marcharon bien cuando el entrenador estaba suspendido", señaló.

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Gnabry fue preguntado acerca de las posibles razones de su buen balance ante equipos ingleses y respondió que no tiene explicación alguna.

"No tengo explicación para ese balance. Se trata de ganar. Si puedo aportar algo, eso me alegraría", dijo.

Gnabry, que se formó en la cantera del Arsenal, admitió que es siempre algo especial jugar contra su antiguo equipo y dijo, en alusión a Mikel Arteta, que es un poco extraño jugar contra un entrenador con el que compartió vestuario. EFE

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