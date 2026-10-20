El segundo entrenador del Bayern habla de la duda de Kimmich y la baja de Olise

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Berlín, 20 oct (EFE).- El segundo entrenador del Bayern, Aaeron Danks, que estuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra el Arsenal debido a la ausencia por enfermedad de Vincent Kompany, habló de la baja por sanción de Michael Olise y su posible reemplazo y admitió que hay cierta duda sobre Joshua Kimmich, que estuvo ausente del entrenamiento de hoy por razones personales.

"Hablaremos más tarde con Vincent", dijo con respecto a la posible solución para la baja de Olise.

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"Lennart Karl es uno de los que pueden entrar en el equipo, somos el Bayern, tenemos una plantilla fuerte. Naturalmente extrañaremos a Michael pero cuando no está hay otros que pueden ocupar su lugar", aseguro.

Con respecto a la ausencia de Kimmich del entrenamiento de hoy dijo que todavía no sabía lo que eso significa para mañana.

En general parece haber muchos interrogantes abiertos en la alineación del Bayern empezando por la portería ya que aunque Manuel Neuer ha vuelto a entrenar todavía no está decidido que esté mañana en el campo.

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"Todavía no hemos tomado la decisión. Manu ha vuelto a entrenar desde hace dos días y eso es maravilloso. Ya decidiremos con Vincent y el cuerpo técnico. Pero es bueno que Manu esté otra vez en forma", señaló.EFE