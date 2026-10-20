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El Gobierno niega inactividad en los expedientes de devolución en Ceuta: "Todo lo contrario, trabajo intenso"

20/10/2026 El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de ha aprobado un Real Decreto-ley, que requiere su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso, con distintas mejoras sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
20/10/2026 El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de ha aprobado un Real Decreto-ley, que requiere su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso, con distintas mejoras sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El Gobierno ha defendido su "trabajo intenso" y la colaboración con "mano tendida" al Ejecutivo de Ceuta tras la crisis por la entrada masiva de miles de migrantes a finales de julio, tras la decisión de la administración presidida por Juan Jesús Vivas de llevar al Tribunal Supremo la "inactividad" del Estado para tramitar los expedientes de migrantes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz, Elma Saiz, ha confirmado que recibieron un requerimiento de la ciudad autónoma que se contestó "indudablemente de manera denegatoria", ya que el planteamiento era imputar "inacción al Gobierno de España" y lo que viene haciendo el Ejecutivo central es "todo lo contrario".

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Tras recordar que ya son 12.705 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto y 3.331 los menores filiados, Elma Saiz ha defendido el "trabajo intenso" que ha liderado el ministro Ángel Víctor Torres como 'mando único' al frente de la crisis.

TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LA CIUDAD

"El Gobierno no ha dejado de trabajar por y para Ceuta en un intento constante de colaboración con la ciudad autónoma, y ese es el planteamiento y la contestación que se ha dado a ese requerimiento, donde, de modo alguno, entendemos inacción, sino todo lo contrario", ha sostenido Saiz.

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La también ministra de Inclusión Social y Migraciones ha defendido que el trabajo que viene realizando el Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta se acomete desde la "lealtad institucional y la colaboración entre administraciones".

"Esa sea la manera de ejercer nuestra responsabilidad, con colaboración, con mano tendida, y eso es lo que quiere la ciudadanía", ha enfatizado.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado para tramitar los expedientes administrativos de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada irregular masiva de los pasados 30 y 31 de julio, y que todavía permanecen en ella.

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha anunciado la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado dar este paso después de que el Gobierno no respondiera al requerimiento previo presentado por la Ciudad el pasado 18 de septiembre.

El Gobierno ceutí acordó formular ese requerimiento el 16 de septiembre para instar a la Administración General del Estado a dictar y notificar, en el plazo de un mes, una resolución expresa en los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de estas personas.

Una vez transcurrido el plazo sin recibir respuesta, el Ejecutivo local ha decidido acudir a la vía judicial para denunciar la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos.

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EuropaPress

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