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Detenido y ya en prisión un profesor de Madrid acusado de agredir sexualmente a menores de entre 12 y 15 años

15/10/2026 Agente de la Policía Nacional. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA PALENCIA POLICÍA NACIONAL
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La Policía Nacional ha detenido a un profesor de un centro educativo de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming', delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual.

El detenido es un docente de unos 37 años que ya no trabaja en el centro educativo y sobre el que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una investigación al conocer las conductas a través de comentarios de alumnos a sus actuales profesores.

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Los agentes han localizado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se han identificado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso.

La Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron "multitud de dispositivos" como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

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Por todas estas sospechas, el profesor fue detenido el pasado 13 de octubre y ha ingresado en prisión provisional acusado de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años y otros tres de agresión sexual a menor de 16 años con diferentes víctimas; prostitución y pornografía infantil y 'child grooming'.

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EuropaPress

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