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Aitor Ruibal, gran novedad en la lista de Pellegrini tras 5 meses lesionado

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Sevilla, 20 oct (EFE).- El centrocampista Aitor Ruibal es la gran novedad en la convocatoria del entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este miércoles ante el Feyenoord neerlandés en la tercera jornada de la Liga de Campeones, después de haber estado cinco meses de baja tras ser operado el pasado mayo de la rodilla derecha.

Ruibal, uno de los capitanes del Betis y polivalente futbolista que también puede jugar de lateral derecho y de delantero, fue intervenido el pasado 15 de mayo de un problema en el menisco externo de la rodilla derecha y, tras un largo periodo de recuperación, se reincorporó de forma parcial a los entrenamientos del equipo el pasado 30 de septiembre.

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Entre los veintitrés citados por Pellegrini para recibir al Feyenoord en La Cartuja no están el lateral hispanodominicano Junior Firpo, quien sigue en proceso de recuperación de una dolencia muscular en el aductor izquierdo, ni el delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado el pasado sábado ante el Barcelona y que sufre un daño en el sóleo proximal izquierdo.

Además, por decisión técnica, sale de la lista el portero del filial Manu González, quien sí estuvo para el encuentro liguero frente al Barcelona, y sigue fuera por el mismo motivo el mediapunta Ikeer Losada.

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La convocatoria del Betis la integran los porteros Álvaro Valles y Diego Conde; los defensas Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz y Valentín Gómez; los centrocampistas Facundo Bernal, Fornals, Fidalgo, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal y Dani Ceballos; y los atacantes Antony, Abde, Parrott y Morante. EFE

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