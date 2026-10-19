Urtasun subraya que es Podemos quien debe dar explicaciones por falta de acuerdo con Frente Amplio

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado a Podemos como el partido que debe dar las explicaciones por la falta de acuerdo con Frente Amplio y los motivos por los que "no se ha querido sentar" de cara a buscar la unidad para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Por nosotros no ha quedado", ha defendido el número dos de Frente Amplio por Barcelona, que también ha puesto en valor los acuerdos con las otras 15 formaciones políticas y ha apuntado que "lo más importante" es alcanzar una mayoría progresista en el Congreso.

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En una entrevista en 'TV3', recogida por Europa Press, Urtasun ha afirmado además que las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Frente Amplio este domingo en un acto en Barcelona responden a que el 'popular' sabe que para revalidar la mayoría del Gobierno progresista es "imprescindible" un muy buen resultado de la coalición.

También ha dicho que el líder de ERC, Oriol Junqueras, "nunca" consideró un pacto con los Comuns tras la propuesta del frente común de izquierdas del candidato republicano por Barcelona. "ERC ha decidido exactamente lo que quería, todo el mundo sabía lo que quería ERC, que era hacer una candidatura como ERC y Gabriel Rufián al final ha decidido ser su candidato", ha añadido.

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