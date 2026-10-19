Un muerto y tres heridos al desprenderse una roca sobre un vehículo en Benaoján (Málaga)

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Málaga, 19 oct (EFE).- Un hombre de 41 años ha fallecido este lunes y otras tres personas han resultado heridas de carácter leve tras desprenderse una roca de una montaña y caer sobre un turismo en Benaoján (Málaga), han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido a las 16:11 horas una llamada que alertaba del desprendimiento de una roca de una montaña que había caído sobre un turismo en la carretera MA-8400, con una persona atrapada en su interior.

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La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al Consorcio Provincial de Bomberos, y los servicios sanitarios en el lugar han confirmado el fallecimiento de un hombre de 41 años.

En el siniestro han resultado heridas otras tres personas, dos varones de 21 años y otra joven de 19, que han sido evacuados por el equipo sanitario al punto de urgencias prehospitalario. EFE

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