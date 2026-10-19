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Un juzgado archiva la causa que impedía aplicar la eutanasia a un hombre en Barcelona

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Un juzgado de Barcelona ha archivado la causa que desde hace más de dos años impedía aplicar la eutanasia a un hombre, pese a haber recibido el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, por la oposición de su padre, según la resolución consultada por Europa Press y avanzada por la 'Cadena Ser'.

El caso de este vecino de Barcelona, de 56 años, llegó hasta el Tribunal Supremo, que reconoció la legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a personas "con una vinculación particularmente estrecha con el solicitante" de la muerte asistida, en este caso el progenitor.

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Así se pronunció después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimara el recurso de apelación presentado por el padre al considerar que tenía legitimidad para ello y revocara el auto que autorizaba que se aplicase la eutanasia.

Ahora, la Plaza 5 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Barcelona ha archivado la causa y ha dado un plazo de 5 días a las partes para que puedan presentar un recurso, si bien es poco probable, pues todas ellas se han mostrado conformes.

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La decisión del juzgado llega después de que el padre haya retirado el recurso contra la eutanasia que impedía que su hijo, que recientemente intentó suicidarse, pudiese optar a la muerte asistida.

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