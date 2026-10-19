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Simeone: “La importancia del Cuti es clara, pero el equipo hace que todos seamos mejores”

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este lunes que “está clara” la “importancia” del central Cristian ‘Cuti’ Romero, baja para el partido de este martes de la Liga de Campeones contra el Stuttgart, un “equipo fuerte físicamente” y con “las ideas claras” tanto en la presión como el repliegue.

“Creo que la importancia del Cuti está clara, pero, evidentemente, el conjunto hace que todos seamos mejores y no nos vamos a salir de esa línea de estos 15 años: el equipo es más importante que lo individual y no cambiaremos”, expuso el técnico argentino durante la rueda de prensa en el MHP Arena de Stuttgart.

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Su rival suma seis puntos. Y el Atlético encadena seis victorias. “Todo lo que pasó antes me olvido, porque ya no cuenta. Importará y ustedes nos valorarán por lo que hacemos este martes, se olvidarán enseguida de todo esto que están alabando y nos valorarán por lo que hagamos este martes. Vamos a tener un partido duro, con un equipo que empezó bien la Champions, un equipo fuerte físicamente, con las ideas claras en el concepto para presionar en campo tuyo casi siempre al hombre y replegándose muy bajo cuando tienen que defender”, advirtió.

El técnico asume que “los momentos de dificultades y los errores van a aparecer”. “Lo importantes es cómo reaccionas a lo que suceda. En ese camino estamos, en reaccionar de la mejor manera a lo que suceda para que aparezca lo mejor”, declaró.

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El Atlético fue campeón de la Recopa de Europa en 1962 en Stuttgart. “Siempre es lindo volver a lugares donde han pasado cosas importantes. Está claro que nos exigirá el máximo para que se repitan cosas importantes. Me centro en el rival que vamos a tener”, señaló.

La duda en el medio campo es Morten Hjlumand o Johnny Cardoso ante el Stuttgart.

“El otro día, Hjulmand hizo muy buen partido y Cardoso viene haciendo partidos importantes, más allá de este virus que lo dejó fuera ante el Espanyol. Veremos cómo está y cómo se siente”, explicó Simeone, que en esa línea tiene la baja de Koke Resurrección.

“Necesitamos a todos. Necesitamos frescura, gente que interprete bien el partido que le toca jugar, ya sean 90, 60 o 20 minutos, no me importa. Lo único que me importa es el entendimiento del equipo y, por ahora, la gente que está entrando lo está haciendo muy bien”, valoró.

También habló del portero Jan Oblak, del que repasó que “viene evolucionando año tras año muchísimo” en la faceta del juego con los pies “como lo han hecho todos los porteros del mundo”.

“Y él, con su capacidad que tiene como portero agregándole esto, nos mejora a nosotros como grupo y mejora su estado”, según explicó el técnico.

“Sus partidos en el arranque de la temporada están siendo importantes, sobre todo en jugadas definitorias que ha participado más allá de estos resultados positivos. Está claro que necesitamos su mejor versión y que Juan (Musso) esté preparado, porque esto es de todos y los vamos a necesitar a todos seguro”, destacó.

Para él, “cuando termine la temporada” se podrá “valorar qué clase de plantilla” ha tenido el Atlético en este curso, más allá de este potente inicio. “Estamos en construcción, el equipo está creciendo, los chicos que han llegado nuevos se están adaptando de a poco, algunos mucho más rápido y eso es bueno para el conjunto”, afirmó.

EFE

id/ism

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