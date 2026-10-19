SEO/BirdLife pide medidas urgentes y estructurales para reducir el riesgo de inundaciones

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Madrid, 19 oct (EFE).- La organización ambientalista SEO/BirdLife ha reclamado este lunes a las administraciones medidas "urgentes" y "estructurales" para reducir el riesgo de inundaciones y prevenir "nuevas catástrofes", mientras la dana Adam deja ya al menos cuatro fallecidos.

La ONG ha pedido en un comunicado que las autoridades sitúen la protección de las personas "en el centro de la respuesta" y que aceleren las actuaciones de "adaptación al cambio climático y recuperación de los ecosistemas fluviales".

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A pocos días del segundo aniversario de la dana de 2024, que se cobró más de 200 vidas, SEO/BirdLife ha recordado que aquel episodio puso de manifiesto "la necesidad de revisar la ordenación del territorio, actualizar los mapas de riesgo de inundación y apostar por soluciones basadas en la naturaleza".

La "nueva emergencia" muestra que es fundamental prepararse para estos "fenómenos meteorológicos extremos" con prevención, planificación y capacidad de respuesta, pero también reduciendo la "exposición y vulnerabilidad" de la población, ha añadido.

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La organización ha destacado varias medidas para luchar y adaptarse a las danas, empezando por una actualización de la cartografía de las zonas inundables, "incorporando los escenarios de cambio climático".

También ha abogado por "evitar nuevas construcciones en zonas inundables" y retirar "progresivamente" las existentes cuando sea necesario, así como por "revisar y adaptar" las infraestructuras para "reducir su vulnerabilidad" ante estos fenómenos.

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Además, ha defendido la convivencia con la dinámica natural de los ríos y barrancos recuperando "espacios que pueden absorber las crecidas" e integrando la restauración de los ecosistemas fluviales en las políticas de prevención y adaptación al cambio climático.

Por último, ha subrayado la importancia de "reforzar" la coordinación, la prevención y la preparación ante emergencias de este tipo.

La ONG ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a las personas afectadas por esta dana y ha trasladado su "reconocimiento" a los equipos de emergencia, los servicios públicos y a quienes protegen y atienden a la población.

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En esa línea, ha pedido reforzar "la educación, la sensibilización y la formación" de la ciudadanía frente al riesgo de inundación, especialmente entre quienes viven en zonas inundables.

Asimismo, ha instado a seguir las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia, evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

"Dos años después de la tragedia, la prevención sigue siendo una prioridad", ha recalcado. EFE